◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール1日目（10日、宮崎）松井秀喜臨時コーチを迎えた初日、阿部慎之助監督はともにケージ後ろからフリー打撃を見守りました。松井コーチに初めに質問をしたリチャード選手との会話には阿部監督も参加。「どうアプローチしていくかを具体的に聞いていた。また別の日にでも、あしたあさってでいろんなことを教えていただけると思う」とその内容を明かしました。この日は、丸佳浩選手や泉口友汰選手