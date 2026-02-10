婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の能條愛未が１０日放送の「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）に出演した。能條によると、旅行先などでは豪快にお金を使う橋之助だが、普段は倹約家でコンビニ行くのも禁じられているという。ケチを自認する橋之助は、両親である中村芝翫と三田寛子の影響があると主張。「父たちはグリーン車、子供たちは普通車。ご飯も父たちは良いモノ、子供たちは普通。同世代の