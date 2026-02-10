今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された帰宅したママが目撃したパパと猫ちゃんのコンビプレー。猫ちゃんはパパとペアを組んで、とあることをしていたのだとか…。その行動とは…。投稿はXにて、20.7万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：帰宅したら、『旦那と猫』が……微笑ましすぎる『コンビプレーの様子』】 帰宅したら旦那と猫が… 今回、Xに投稿したのは「我が家のネッコ