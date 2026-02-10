フィギュアスケート団体戦の表彰式で大問題が発生8日（日本時間9日）に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦で、メダルを獲得した選手のスケート靴のブレードが表彰台で傷ついた。大問題に発展する中、この件について中継の人気解説者が苦言を呈した。米国が金メダルを獲得し、日本が銀メダル、地元イタリアが銅メダルとなったフィギュア団体戦。問題は表彰式で発生した。選手はスケート靴で表彰式に参加