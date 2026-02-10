猫が飼い主から離れて寝ようとする理由5つ 猫は意図的に飼い主から離れようとしているというよりは、快適な寝場所を選ぶ中で、結果的に飼い主と離れてしまうことがあるのです。 細かく見ていくとたくさんありますが、ここでは主な理由を5つ紹介します。 1.快適な温度を求めている 猫の体温は、平熱でも38～39度ほどで人間よりも高めです。そのため、人間が心地よいと感じる温度でも、猫には暑く感じることもあり