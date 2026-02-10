◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝２月１０日、美浦トレセン昨年１１月のデビュー戦をメンバー最速の末脚で制したマスターソアラ（牝３歳、美浦・蛯名正義厩舎、父シスキン）は、まだ夜が明ける前の坂路を軽やかな脚さばきで駆け上がった。蛯名正調教師は「順調ですね。馬体は２０キロぐらい増えていて成長しています。体高も幅も出ているし、いい休養になったと思う」と３か月ぶりの