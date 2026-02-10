◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝２月１０日、同競馬場ルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が、ダートコースで追い切りを行った。レッドシーターフハンデに出走するシュトルーヴェ（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）の後ろから進め、５ハロンから。スムーズに脚を伸ばして併入で終えた。昨年のチャン