膵臓がんを公表している和歌山市の尾花正啓市長（７２）が１０日、公務に復帰した。尾花市長は治療中の膵臓がんとは異なる病気治療のため、先月２０日から自宅で療養していた。当初は療養期間を２月１７日までとしていたが、和歌山市が９日に、この日の公務復帰を発表していた。市の担当者は「予定通り朝から登庁して、公務に復帰しました。ありがとうございます」と話した。尾花市長は東京大学工学部を卒業し、和歌山県職員