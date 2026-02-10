県石油商業組合をめぐるガソリン価格のカルテル問題で県は10日、組合に対して「業務改善命令」を出しました。3月27日までに改善計画を提出するよう組合側に求めています。阿部知事「県民への説明責任を果たすとともに、県石商全体のガバナンスの確立、コンプライアンスの順守、再発防止策の着実な実行を進めること」「中小企業団体組織法」に基づき、阿部知事から業務の改善を命じられた県石油商業組合の高見澤秀茂理事長。組合を