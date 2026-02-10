ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・女子ビッグエアで、村瀬心椛（ここも）が金メダルを獲得した。親交のあるラグビー元日本代表で、村瀬にとっては“恩人”でもある堀江翔太氏（４０）が１０日、スポーツ報知の取材に応じ「よかったですね。前回の北京五輪の時よりも、楽しんでいる感じが伝わってきて『楽しんでやってんねんな』と、思いながら見ていました」と祝福した。２人の出会いは２２年北京五輪後。ある日、堀江氏