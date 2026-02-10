冷凍食品やおにぎりなど、従来のものよりボリュームたっぷりな商品が広がりを見せています。スーパーなどでは1つの商品に、主食や主菜がたっぷり入った「一食完結型商品」が人気となっています。■急成長「ワンプレート冷食」多様化記者「冷凍食品が奥までずらっと並んでいます。種類が豊富ですね」お手軽さも魅力の1つ。種類がどんどん増え、人気が広がり続けている冷凍食品。その中でも今、急成長しているのが、主菜と副菜が一緒