食料品の消費税率2年間ゼロを掲げた高市早苗首相。そのカギを握るキーワードが「国民会議」だ。与野党の党首がそろって口にする「国民会議」とは、どういうものなのか。維新が内閣改造で閣僚出す意向表明「お疲れ様です」と大きな挨拶の声が響いたのは、衆院選後初めて閣僚がそろった首相官邸。歴史的勝利に意気が上がる高市政権に10日、新たな動きがあった。日本維新の会の吉村代表が、次の内閣改造で連立政権に閣僚を出す意向を