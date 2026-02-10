埼玉県の県立高校の教諭が、顧問を務める運動部の男子生徒12人の裸や下着姿をスマートフォンで撮影するなどした疑いで逮捕されました。撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県川口市に住む高校教諭・中畑勇貴容疑者（32）です。警察によりますと、中畑容疑者は去年6月、勤務する県立高校の敷地内にある部活の合宿所の浴室や脱衣所で、男子生徒12人の裸や下着姿をスマートフォンで盗撮したなどの疑いがもたれています。