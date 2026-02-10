「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）ＪＲＡは１０日、２６年のＪＲＡ・Ｇ１開幕戦となる砂のマイル王決定戦の登録馬を発表した。昨年のチャンピオンズＣを制した５歳牝馬ダブルハートボンド、昨年覇者コスタノヴァ、プロキオンＳを制したロードクロンヌ、今春で定年引退する国枝師が管理するシックスペンス、佐々木師が管理するラムジェット、小西師が管理するペイシャエスなど２２頭が登録した。フルゲートは１６頭と