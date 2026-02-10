31億円にのぼる不適切な金銭の受領が明らかになったプルデンシャル生命保険が、第三者委員会の設置を発表しました。プルデンシャル生命保険・得丸博充社長：誠に申し訳ございませんでした。お客さまへの補償、原因の徹底究明および再発防止を最重要事項として取り組んでまいります。プルデンシャル生命保険では、社員ら100人余りが顧客から金銭をだまし取るなどし、約31億円にのぼる不適切な金銭を受け取っていたことが明らかにな