2月10日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』にて、EXIT・りんたろー。が、若手マネージャーとのエピソードを明かした。【関連】EXITりんたろー。近隣住民から決まってかけられる言葉にモヤモヤ 「テレビの評価そんなに低い？」この日のトークテーマ“最近カワイイなと思ったこと”について、りんたろー。は、ロケ終わりに番組の送迎車に乗って、若い女性のマネージャーと帰宅していたと切り出した。続けて、「僕の家まで送り届け