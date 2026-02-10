イングランドの英2部に相当するチャンピオンシップのワトフォードが新監督の就任を発表した。新指揮官は35歳と若いエド・スティル。前所属はベルギーの名門アンデルレヒトで、今年の2月には暫定監督も務めている。それまではシント・トロイデン、クラブ・ブルージュ、アントワープとベルギーのクラブで経験を積んでおり、今回が初のイングランド挑戦となる。初戦は週末に予定されているアウェイでのプレストン戦だ。「本当に嬉しい