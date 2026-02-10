近年の移籍市場ではディーン・ハイセン、イリア・ザバルニー、アントワーヌ・セメンヨと優秀な選手をビッグクラブに売却してきたボーンマス。選手を獲る目利きに長けたクラブとして知られており、一目置かれる存在となった。そんなボーンマスで次に素晴らしい活躍を披露しているのが、FWイーライ・ジュニア・クルピだ。19歳のFWで、ボーンマスにやってきたのは昨季の冬。今季は開幕から起用されており、ここまで8ゴールを記録。マ