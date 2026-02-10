巨人・リチャード内野手が１０日、松井秀喜臨時コーチの門下生１号となった。午後のフリー打撃終了後に松井氏から約６分の熱血指導。その後はロングティーで教えを体にしみこませた。報道陣から助言の内容を問われると「そんなん言えません。そんな上手いこと引き出そうとしても言いませんからね。俺だけのものです。俺だけの秘密です」と笑顔でかわした。リチャードの打撃練習を見た松井氏は「パワーありますね。それは一目