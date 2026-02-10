巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１０日、１１日に行われる紅白戦に向け「真っすぐ中心に勝負する」と宣言した。中継ぎとして１イニングに登板する予定。開幕１軍入りへ向けアピールする。７日に行われた実戦形式のライブＢＰでは打者６人と対決し１安打１四球、１奪三振で最速１４８キロを計測したが、「納得いっていない」とブルペンに直行。阿部監督らの指導を受けながら３０分以上、投球を続けた。「明