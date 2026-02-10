元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）と元女優の妻・里紗さん（62）が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。石原氏が昨年6月に政界を引退してから変ったことを明かした。MCの明石家さんまから、生活時間が違うかと聞かれた石原氏は「全然違います。10時に寝ちゃいます」と答えた。すると里紗さんが「早寝遅起き。12時間寝ます。この辺のシワがなくなって、ツヤツヤしてますでしょ」と、