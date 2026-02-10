◆リヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）本来の走りを取り戻す。アメリカンステージ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は前走のジャニュアリーＳで１番人気ながら、まさかの１１着。「凍結防止剤が入った深い馬場で、逃げ馬しかいないようなレースで使った俺が間違いだったと思う」と矢作調教師は敗戦の責任を背負い込んだ。昨年はドバイで