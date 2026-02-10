巨人の西舘勇陽投手が、あす１１日に行われる紅白戦に向け「ゾーンに投げてストライク先行で進めたい」と誓った。先発として、２イニングを投げる予定。この日はブルペンで変化球を交えながら３９球で投げて調整した。自主トレ期間からフォーム固めに励んでおり「ピッチングの段階では良くなってきている」と手応えをにじませている。「今ブルペンでやっていることを打者相手にできるかどうか。捕手と話し合いながらやっていき