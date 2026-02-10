男子モーグル予選コブを攻めるミカエル・キングズベリー＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】フリースタイルスキー男子モーグルの2018年平昌冬季五輪金メダリストで、昨季のワールドカップ（W杯）総合覇者のミカエル・キングズベリー（カナダ）が10日、今大会で五輪出場を「最後にすると思う」と明らかにした。W杯など競技の第一線を退くかは決めていないという。同日に行われた予選の試技後に取材に応じた。今季はけがの