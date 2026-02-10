東京都庁舎東京都は10日、都営住宅等事業会計で納付すべき消費税を支払っていなかった問題で、税理士法人から指摘を受けたのに不適切な対応をしたなどとして、関係した職員5人を停職や戒告の懲戒処分とした。都によると、問題となった事業会計は2002年度に、消費税を納める必要がない一般会計から特別会計に移行したが、その後納税を怠った。未納発覚を受け、19年度から4年分の消費税など約1億3642万円を納付。それ以前の未納