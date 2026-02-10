静岡県警本部昨年12月に静岡県長泉町の住宅兼店舗で現金約1千万円が奪われた事件で、県警は10日、強盗致傷と住居侵入の疑いで大阪市淀川区、無職川沢十三容疑者（21）を逮捕した。これまでに神奈川県のいずれも17歳の少年4人と男（19）が同じ容疑で逮捕されており、6人目。県警によると、川沢容疑者は実行役らを車で運ぶ運転手役だったとみられる。他にも事件に関与した人物がいるとみて捜査している。逮捕容疑は、共謀して