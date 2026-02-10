「日本イチ一緒に飲みたい美女」として、情報番組『町中華で飲ろうぜ』など、美しいルックスながら豪快な食べっぷりと飲みっぷりを披露し、人気を集めたタレントの高田秋さん。妊娠・出産で2年の飲みキャラ封印も、授乳が終わった今、あの豪快な姿が再び見られるのかと、期待が高まっています。 【写真】「ほろ酔いの姿がかわいい」ジョッキ片手に豪快にビールを楽しむ高田さん ほか（4枚目/全15枚） 25歳でビールに