巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）、フリーアナウンサーの大神いずみ（56）夫妻が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。大神は激やせで話題となった元木について「本当に今、方向性を見失っていて」と語った。この日のテーマは「夫婦トラブル解消SP」。番組の冒頭でMCの明石家さんまが、20キロの激やせで話題となっている元木氏に「糖尿病の治療でやせたのか？」と聞く