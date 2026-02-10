巨人の横川凱投手が１０日、１１日に行われる紅白戦に向け「結果でアピールできるように」と闘志を燃やした。中継ぎとして２イニングを投げる予定。「まずは真っすぐでしっかりと押していける投球を目指したい」と意気込んだ。昨季は主に中継ぎとして２５試合に登板し２勝０敗、防御率２・５９。「結果が一番大事。ゼロに抑えたい」と０封を誓った。