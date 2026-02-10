2月15日（日）京都競馬場で行われる、第119回京都記念（G2・4歳上オープン・芝2200m）の登録馬は下記の通り。春を見据えた古馬が集結する伝統の重賞。菊花賞2着以来となるエリキング、昨年天皇賞・春から長期休養しているヘデントールなど、有力馬が名を連ねる。【神戸新聞杯】エリキングが復活V…2着にショウヘイ14頭がエントリーエコロディノス56.0エリキング57.0サフィラ55.0シェイクユアハート57.0ジューンテイク5