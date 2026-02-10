2月14日（土）東京競馬場で行われる、第61回デイリー杯クイーンカップ（G3・3歳オープン牝・芝1600m）の登録馬は下記の通り。白毛のアイドルホース・マルガなど23頭がエントリー。1戦1勝で鮮烈なデビュー戦を飾ったマスターソアラ、阪神JF2着のギャラボーグなど多彩な顔ぶれが名を連ねている。【つわぶき賞】伏兵プレセピオが抜け出す…白毛馬マルガは3着23頭がエントリーギャラボーグ55.0ゴバド55.0ザバルガド55.0ジッピ