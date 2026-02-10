【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の遠藤憲一が10日、女優の米倉涼子らとともに都内で開催されたPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』完成披露試写会に出席。次回作への期待を明かした。【写真】遠藤憲一の言葉に涙を堪えた50歳女優◆遠藤憲一、次回作に期待遠藤は「涼子ちゃんなしにはできない作品だったので、素晴らしい作品」と本作の仕上がりに胸を張ったが、米倉は「エンケンさんがすごく良いことを言ってくれ