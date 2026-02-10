【新華社北京2月10日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記は10日午前、春節（旧正月、今年は2月17日）を前に北京市内で、基層幹部や地域住民をねぎらった。習氏は、新街口街道のコミュニティー食堂や高齢者向け集合住宅、商業エリアの隆福寺地区を相次いで訪れ、地域における生活サービスや高齢者ケアの取り組み、春節を前にした市場供給、特色ある都市エリアの整備などの状況を視察した。