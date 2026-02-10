アーティストグループ『Number_i』の神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを更新。 新曲『3XL』のミュージックビデオのオフショット画像を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】新曲『3XL』ミュージックビデオのオフショット画像を公開「好きになっちゃう どんどんどんどん」神宮寺さんは「好きになっちゃう 好きになっちゃう どんどんどんどん」と投稿。 投稿された画像では、緑