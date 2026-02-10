俳優・神木隆之介が１０日、一般女性との結婚を所属事務所の公式サイトで発表した。同サイトは「平素よりお世話になっております。この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と報告した。