緊急避妊薬のジェネリック医薬品「レソエル72」（アリナミン製薬提供）富士製薬工業とアリナミン製薬は10日、望まない妊娠を防ぐため性交後に服用する緊急避妊薬「レソエル72」の製造販売の承認を取得したと発表した。すでに販売が始まっている「ノルレボ」のジェネリック医薬品（後発薬）で、処方箋なしで薬局やドラッグストアで買える市販薬として3月9日に販売を開始する。販売は、プライバシーへの配慮や産婦人科との連携と