シャープは、親会社である台湾の鴻海精密工業に売却すると発表していた三重県の亀山第2工場について、売却交渉がまとまらなかったと発表しました。これに伴い、今年8月をめどに工場での生産を停止する方針で、およそ1170人を対象に希望退職を募ります。シャープ沖津雅浩 社長「鴻海に引き取っても将来的に見るとやはりあまりメリットが出ないということで今回の決断に至りました」シャープは、中小型の液晶パネルを生産して