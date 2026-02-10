男子1000メートル予選レースを終えた吉永一貴＝ミラノ（共同）10日のショートトラック女子500メートル予選は金井莉佳（日大）が3組2着で通過した。中島未莉（トヨタ自動車）は2組3着で敗退。男子1000メートル予選は吉永一貴（トヨタ自動車）が4組1着で通過し、宮田将吾（日本通運）は3組3着で敗退した。両種目とも予選は4人ずつ8組に分かれ、各組2着までと3着のタイム上位が12日の準々決勝に進む。混合リレーの日本は中島、