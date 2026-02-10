ソフトバンクが第4クール初日の14日に宮崎キャンプでバレンタイン企画を行う。全3種類ある「みやざきスギハート型チャーム」を選手が練習の合間の移動時などに不定期に“逆プレゼント”する。なくなり次第終了となる。また、この日の午後には「みやざきFAN！FUN！ステージ」で、バレンタイン限定の選手トークショーが実施予定となっている。