All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「歌がうまいと思う2010年代デビューのバンド」ランキングを発表します。【10位までの全ランキング結果】第2位：King Gnu／81票2位は、「King Gnu」でした！常田大希さんを中心に、井口理さん、新井和輝さん、勢喜遊さんの4名で構成されるロックバンド。前身の「Srv.Vinci（サーバ