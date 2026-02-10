言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日本の食文化や世界の地名、そして家事にまつわる言葉などをミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□まえ□□つき□□りあまな□□ヒント：和食のプロの料理人を何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いた正解は「いた」でした。▼解説そ