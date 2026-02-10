All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。その中から、福島県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：郡山市／53票郡山市は、福島県の中央に位置する中核市で、商業と交通の要所として発展してきました。東北新幹線や磐越自動車道など主要交通網が交差し、県内で