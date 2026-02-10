いよいよ2月11日、県勢が登場します。ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードハーフパイプは11日から予選が行われます。それを前に冨田せな選手や平野歩夢選手が公式練習で軽やかな滑りを見せました。公式練習に姿を現したのは妙高市出身の冨田せな選手です。北京オリンピックでの銅メダルに続き、今回もメダルの獲得が期待されます。シーズン前には新しい技にも取り組んでいたといいます。〈冨田