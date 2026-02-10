中国日本商会の本間哲朗会長（パナソニックホールディングス副社長・執行役員）は2月10日、北京市内で行われた記者会見で、解散総選挙を経て発足した高市早苗新政権に対し、「中国市場は日本企業にとって依然として重要な市場だ」と訴え、日中間の経済関係の重要性を強調するとともに、「課題や懸念を少しずつ削減していただきたい」と呼びかけました。本間会長は、CGTN日本語部記者の質問に対し、「日中間の貿易量は日本にとって