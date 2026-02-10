ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）のアトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』が、期間限定バージョンとなり、話題を集めている。【写真】『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』に乗るZeddの表情グラミー賞受賞歴を持つ、世界的DJ／プロデューサー・Zeddが完全監修する『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』が、1月30日から登場。8月17日まで