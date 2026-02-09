男子モーグル予選第2エアを決める堀島行真＝リビーニョ（共同）10日のフリースタイルスキーのモーグル予選で、男子は前回北京大会銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が85.42点の首位で12日の決勝に進出した。女子は昨年の世界選手権2位の冨高日向子（多摩大ク）が75.28点の5位、初出場の中尾春香（佐竹食品）が74.71点の7位で11日の決勝に駒を進めた。男子で初出場の島川拓也（日本仮設）は13位、藤木豪心（イマトク）は14