首相官邸に入る高市首相＝10日午前政府、与党は10日、衆院選後の特別国会を18日に召集する日程を固め、野党に伝えた。同日中に首相指名選挙で高市早苗首相（自民党総裁）が再び選出され、第2次高市内閣が発足する。複数の政権幹部によると、首相は全閣僚を再任する方向で調整に入った。特別国会の会期は150日間で、7月17日までとなる。政権は、衆院解散・総選挙に伴い3月末までの成立が困難になった2026年度予算の成立を急ぐ。