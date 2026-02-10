日本航空は１０日、国内の空港から宿泊先のホテルへ手荷物を当日配送するサービスの予約システムで、９日に外部からの不正アクセスがあった痕跡が確認されたと発表した。２０２４年７月１０日以降にサービスの利用や予約を行った約２万８０００人分の情報が流出した疑いがあるという。流出した可能性があるのは、利用者や予約者の氏名、メールアドレス、電話番号などの個人情報。予約便や利用した空港とホテル、配送料金などの