10日（火）は東京の寒さもやっと緩みましたが、早くも西から天気は下り坂に向かっています。11日（水）は午前中を中心に全国的に雨や雪が降るでしょう。雨雲雪雲の予想です。先週末は広く雪になりましたが、今回は雨で降るところが多そうです。太平洋側では雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。今回雪になるのは、東日本の内陸部や北日本です。これらの雲、日中は東に進み、午後になると東海上に抜けていくでしょう。午後には