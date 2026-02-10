断水による休業を伝える飲食店の張り紙＝１０日午後、箱根湯本駅前神奈川県内有数の観光地・箱根の中心市街地となる箱根町湯本地区や塔ノ沢地区の広い範囲で１０日午前から断水が続いている。寒波による水道管の凍結や少雨が原因とみられ、一時的な給水はできるものの、完全復旧のめどは立っていないという。箱根観光の玄関口である箱根登山電車箱根湯本駅周辺では、多くの飲食店が休業し、ホテルでも温泉が使えなくなるなどの影